CASAPESENNA. Vincenzo De Rosa, nipote del sindaco, torna a casa dopo aver sfiorato la morte

CASAPESENNA (Lidia e Christian de Angelis) – Paura per il giovane Vincenzo De Rosa, nipote del sindaco, che finisce in ospedale per arresto cardiaco. Il ragazzo pochi giorni fa ha accusato un malore, non riusciva a respirare ed aveva forti dolori. Di lì la corsa verso l’ospedale Moscati di Aversa.

Il giovane stava subendo un arresto cardiaco ed una successiva ischemia, ma il pronto intervento dei medici ha salvato la vita al ragazzo.



Vincenzo è fortunatamente tornato a casa, dove è stato accolto dai parenti in una vera aria di festa.