CASAPESENNA. Impatto mortale alla Madonella. ECCO LA DINAMICA DELL’INCIDENTE CHE E’ COSTATO LA VITA A VINCENZO NOBIS

CASAPESENNA/AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Ecco le dinamiche del mortale incidente dove ha perso la vita Vincenzo Nobis 63 anni. Giovedì lungo la famigerata e pericolosa strada della Madonella, che congiunge Casapesenna e San Cipriano luogo frequente di incidenti anche molto pericolosi a causa della scarsità di segnaletica e manutenzione, un agricoltore di 63 anni, Nobis Vincenzo dopo pranzo si stava recando in campagna per lavoro, stava transitando con la sua Opel in direzione Villa Literno, quando in prossimità di uno stop, due giovani di Aversa a bordo di una Fiat hanno effettuato una manovra azzardata finendo la propria corsa contro la vettura di Nobis. L’impatto è stato così violento e forte che la Opel dell’agricoltore si è ribaltata sulla strada intrappolando il 63enne tra le lamiere. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato Nobis d’urgenza al Moscati di Aversa e poi al Cardarelli di Napoli, dove dopo due giorni di agonia e nonostante i tentativi di salvarlo, l’uomo non c’è l’ha fatta. Feriti, ma non in maniera mortale, i due giovani aversani, che sottoposti all’alcol test ha dato esito negativo. Dopo l’autopsia sul corpo del 63enne, la salma sarà restituita ai familiari per i funerali.