CASAPESENNA. Impatto mortale alla Madonella. Il dolore della figlia di Vincenzo Nobis in una lettera al sindaco

CASAPESENNA (Lidia e Christian de Angelis) – Morte di Vincenzo Nobis, la lettera della figlia al Sindaco. La tragedia avvenuta giorni fa lungo la strada della Madonella, teatro spesso di incidenti, che ha portato via la vita a Vincenzo Nobis, desta ancora molto dolore e rabbia nei cittadini. In merito alla vicenda la figlia di Vincenzo Rosa, ha deciso di scrivere una lettera pubblica indirizzata al primo cittadino Marcello De Rosa, ecco cosa scrive la donna: “Caro primo cittadino di Casapesenna,abbiamo avuto il piacere di ricevere una vostra visita o per chi vi sosteneva a casa più volte in occasione della campagna elettorale, per chiedere la nostra fiducia nel suo operato. Possiamo immaginare quanto tempo lei investa nel suo lavoro ma ci saremo tutti aspettati che il primo cittadino di una comunità piccola come Casapesenna, così unita in maniera empatica e religiosa intorno alla nostra famiglia avesse fatto sentire con un gesto o una parola la sua vicinanza per una sciagura che ci ha colpiti nel profondo ,a causa di un omicidio stradale avvenuto in un punto critico e mortale per tutti i cittadini della sua comunità, dove abbiamo appurato più e più volte con già precedenti morti ed incidenti la non validità della segnaletica già esistente, sappiamo tutti che in quel punto “per il bene dei cittadini di Casapesenna” in primis ,sarebbe opportuno un segnale di pericolo più forte ,quel punto così strutturato ha stroncato la vita di una persona rispettata e rispettosa, un degno cittadino, padre di famiglia ed instancabile lavoratore. Grazie e buon continuo.” Questa la risposta del sindaco:”Carissima Rosa, sono dispiaciuto e mortificato per l’accaduto. Non sono passato di persona per porgervi le mie più sentite condoglianze perché per soli 5 giorni sono stato fuori con la famiglia. La mia solidarietà l’ho espressa tramite la stampa e soprattutto ho attivato una serie di incontri con gli organi competenti visto che purtroppo quel maledetto incrocio ha più competenze territoriali. Infatti, investe la Provincia, il Comune di Casapesenna e il Comune di San Cipriano d’Aversa. Sarà mio compito fare l’impossibile per evitare ulteriori tragedie.Rinnovo le mie condoglianze a tutta la vostra famiglia!Per qualsiasi cosa ritenetemi a vostra completa disposizione!”