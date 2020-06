CASAPESENNA. Operazione Medea. Fissata l’udienza in Cassazione per l’imprenditore Fontana e l’ex senatore Barbato

In aula anche il carabiniere Alessandro Cervizzi e…

CASAL DI PRINCIPE/CASAPESENNA/CASERTA (t.p.) – E’ stata fissata per il 25 settembre l’udienza in Cassazione a carico dell’imprenditore di Casapesenna, trapiantato a Caserta, Pino Fontana nell’ambito dell’operazione Medea, condannato in appello a dieci anni di carcere. Udienza, nell’ambito della stessa inchiesta, attesa anche per l’ex senatore dell’Udeur Tommaso Barbato, condannato in appello a sei anni di carcere; per Alessandro Cervizzi, 57 anni di Caserta, carabiniere, condannato sempre in appello a quattro anni e sei mesi, accusato di aver rivelato segreti d’ufficio, Carmine Lauritano di Marcianise, accusato di intestazione fittizia di beni condannato a due anni di carcere. L’indagine Medea ha riguardato una serie di appalti che sarebbero stati affidati ad imprenditori vicini al clan dei Casalesi. Nel collegio difensivo gli avvocati: Vittorio Giaquinto Mario Griffo