Casellante casertana ruba i soldi dei pedaggi dell’Autostrada: TRE CONDANNE

CASERTA – Tre ingegnosi tipi di trucco. Uno consisteva nell’ oscurare con un ostacolo fisico le cellule ottiche delle barriere, che a quel punto non potevano più rilevare il transito dei successivi veicoli e richiedevano perciò la gestione manuale dell’ operatore, il quale incassava il pedaggio in contanti ma poi non lo registrava nel sistema.

Così tre casellanti dell’Autostrada riuscivano a intascare le somme dei pedaggi, arrivando ad un guadagno, secondo la procura di 200 mila euro.

Nelle scorse ore la corte di Cassazione ha pubblicato la sentenza con cui si condanno definitivamente tre dei sette casellanti coinvolti in questra truffa, tra cui una 49enne di Caserta.

Teatro di questo imbroglio il casello di Milano Serravalle.