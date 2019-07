CASERTA. 26enne genio della truffa: scoperto con 200 carte di credito e più di 7mila euro

CASERTA – In Caserta, i carabinieri della sezione operativa del locale Comando Compagnia hanno deferito in stato di libertà, per ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito e pagamento, un 26enne del posto, in atto agli arresti domiciliari per analogo reato.

I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione domiciliare d’iniziativa, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro nr. 219 lettere aventi mittente una banca e destinatari soggetti privati, all’interno delle quali erano contenute altrettante carte di credito del citato istituto bancario, lettera di trasmissione e l’indicazione delle generalità dei destinatari; nr. 1 carta di credito emessa da una banca con relativa lettera di trasmissione del codice pin da parte dell’istituto bancario, risultata oggetto di furto denunciato dalla titolare in data 11 lug 2019; la somma contante complessiva di euro 7.450 in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’illecita attività.