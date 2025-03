CASERTA. 39enne trovato morto nel letto. Domani l’addio a Mario

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) – La comunità di Caserta è sotto shock per la prematura scomparsa di Mario Dell’Aquila, giovane di soli 39 anni, trovato privo di vita nella sua abitazione in via Giovanni Falcone, all’interno del Parco dei Fiori. Il tragico ritrovamento è avvenuto nella notte, intorno all’una, quando è stato lanciato l’allarme.

Mario lascia nel dolore più profondo i genitori, la sorella Nunzia, il fratello Giuseppe, insieme a numerosi amici e familiari che stanno cercando di accettare la sua improvvisa e dolorosa partenza.

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio, con numerosi messaggi di addio da parte di amici, colleghi e conoscenti.

I funerali di Mario Dell’Aquila si terranno domani mattina alle 10:30 nella Chiesa del Buon Pastore di Caserta. Un ultimo saluto a un giovane che, purtroppo, ha lasciato questa terra troppo presto.