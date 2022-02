CASERTA. A distanza di un mese dalla morte del padre si spegne anche il figlio

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) A distanza di un mese dalla morte del padre si spegne il figlio. Una terribile notizia ha sconvolto in queste ore la comunità, si è spento prematuramente Antimo Marotta, appassionato delle due ruote e grandissimo tifoso della casertana. Il suo cuore si è fermato ed è volato via sconvolgendo tutti Appena appresa la notizia centinaia i messaggi di addio e cordoglio per questa dolorosa perdita. Solo un mese fa il padre di Antimo si è spento, un dolore grande e ora il figlio lo ha raggiunto.

“Che brutta notizia,

È stato un piacere averti conosciuto.

Un amico per tutti, un ragazzo perbene…

Fai buon viaggio Antimo Marotta , Riposta in Pace,

che la terra ti sia lieve

Cià Antimì “