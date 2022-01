CASERTA. A “Le Gout” venerdì cena-spettacolo con Antonio Fiorillo

L’attore è già noto al pubblico per la sua partecipazione al film Benvenuti al Sud con Alessandro Siani e Claudio Bisio

CASERTA Dopo il successo della prima serata con la chitarra di Gino Accardo, il ristorante ‘Le Goût’ sembra intenzionato a trasformare l’evento in un appuntamento settimanale, alternando cantanti a comici. Ad aprire la rassegna di questi ultimi, venerdì 28 gennaio arriva Antonio Fiorillo già noto al pubblico per le sue interpretazioni teatrali e per la sua apparizione in Benvenuti al Sud al fianco di Alessandro Siani e Claudio Bisio.

Antonio Fiorillo, napoletano di 40 anni, inizia la sua carriera di attore in teatro, interpretando in 20 anni di percorso artistico,numerosi copioni di tradizione napoletana,in compagnie teatrali affiancando capocomici del calibro di Biagio Izzo, Nello Mascia, Francesco Paolantoni. Nel 1997 arriva il grande successo televisivo,con “La sai l’ultima ?” su Canale 5. Successivamente arrivano numerose altre partecipazioni a fiction televisive nelle quali ricopre ruoli diversi. Venerdì Antonio Fiorillo sarà al ristorante ‘Le Goût’ dove porterà il suo spettacolo ‘Quasi Famoso’, gli ospiti potranno seguirlo durante la cena spettacolo organizzata dal locale. I posti sono limitati nel pieno rispetto delle normative anticovid, ingresso con greenpass, gradita la prenotazione.