CASERTA. A passeggio con la sua famiglia in piazza Vanvitelli, mamma investita da 2 giovani in monopattino

CASERTA – Investita da due ragazzi in monopattino mentre passeggia in piazza Vanvitelli col marito e la sua bimba di 6 mesi.

E’ accaduto ad una mamma ieri sera, domenica 25 aprile, a Caserta. La giovane era sul marciapiedi insieme alla sua famiglia quando i due giovani l’hanno investita.

Dopo poco la donna ha postato le foto della ferita procuratasi sulla caviglia e un messaggio rivolto ai ragazzi amanti del nuovo mezzo elettrico sul gruppo Facebook Se ami Caserta devi conoscerla: “Buongiorno, ieri sera sono stata investita da due ragazzi in monopattino a Caserta mentre passeggiavo con mio marito e la mia bimba di 6 mesi sul marciapiede di Piazza Vanvitelli. Sono caduta e mi sono contusa la caviglia. Il messaggio che voglio dare ai giovani di Caserta è di essere prudenti, di fare attenzione ai pedoni, specialmente sul marciapiedi, essendo una zona riservata a loro: al mio posto ci sarebbe potuta essere una persona anziana, un vostro nonno, e la situazione sarebbe potuta essere irreversibile. Se io avessi avuto la mia bambina in braccio, le conseguenze sarebbero potute essere gravissime.

I monopattini devono essere utilizzati con coscienza e attenzione, altrimenti si mette in pericolo la propria vita e quella degli altri”.