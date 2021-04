CASERTA. A tutta velocità su viale Carlo III con le banconote false in auto. Arrestato dai Falchi

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta nel pomeriggio dello scorso 13 aprile, ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione di banconote false, D.C.M. classe 1984, pregiudicato.

L’operazione di polizia è stata realizzata nell’ambito di un servizio della Squadra Mobile casertana, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere che ha visto la sua genesi nell’ambito di un controllo effettuato lungo il Viale Carlo III di Caserta, arteria viaria ad intenso traffico veicolare, anche di natura illecita, che consente l’ingresso in questo capoluogo.

Gli Agenti della Sezione Falchi notavano, mentre percorreva Viale Carlo III, il conducente di una autovettura del tipo Toyota Aygo di colore bianco che, a velocità elevata, sorpassava tutti i veicoli incolonnati nel traffico, effettuando varie manovre pericolose per l’incolumità degli altri automobilisti. Pertanto gli Operanti si ponevamo all’inseguimento del veicolo e a mezzo della palina segnaletica, una volta raggiunto, gli intimavano l’alt Polizia.

Il conducente della vettura mostrava subito un atteggiamento nervoso e appariva insofferente al controllo. L’uomo sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di diverse banconote da 100 euro risultate essere false.

Gli ulteriori accertamenti, hanno permesso di rilevare che l’arrestato annoverava a suo carico numerosi precedenti penali e di polizia, anche specifici.

Per tali fatti, dopo gli accertamenti di rito, il D.C.M. è stato dichiarato in arresto e, come disposto dal P.M. di Turno competente, è stato associato presso il Carcere di S. Maria C.V., per ivi rimanere a disposizione dell’A.G. in attesa del giudizio per direttissima che sarà celebrato nella mattinata odierna.