CASERTA. Accoltella il padre, 17enne finisce in comunità

CASERTA Si è tenuta stamattina l’udienza di convalida del 17enne, residente nelle palazzine popolari di via Falcone a Caserta, che nella mattinata del 20 maggio scorso, è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato per il tentato omicidio del padre.

Il Gip del Tribunale dei Minorenni di Napoli, ha disposto nei confronti del giovane, difeso dagli avvocati Pietro Nardi e Francesco Melone, la misura cautelare meno afflittiva del collocamento in Comunità, pertanto scongiurando l’entrata nel carcere minorile del ragazzo.

La lite con il genitore pare fosse scoppiata nel tentativo di difendere la madre dal tentativo di aggressione del padre. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo era stato trasportato all’ospedale di Caserta, per ridurre le conseguenze delle ferite riportate alla parte alta del torace.

Il giovane, in un primo momento, era stato arrestato ed associato al Centro di prima accoglienza per minorenni dei Colli Aminei di Napoli.