CASERTA Addio a Bruno d’Orta, il mondo del basket piange un grande allenatore. Tra i suoi allievi Donadoni e Di Lella

In calce alcune foto della sua lunga carriera da allenatore. Ha formato tantissimi cestisti del capoluogo. Lascia la moglie Marina ed i figli Massimo e Cinzia

CASERTA E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e, stavolta davvero, della città tutta, Bruno d’Orta, ex dirigente della Provincia. Bruno è stato allenatore di basket ed ha formato tantissimi cestisti casertani e casertane, come Sergio e Silvio Donadoni, Antonio Di Lella e tanti altri. Lascia la moglie Marina Busato, i figli Massimo e Cinzia e un grande vuoto nella comunità sportiva e non solo della nostra città. Alla famiglia di Bruno d’Orta le più sentite condoglianze dalla redazione di Casertace.