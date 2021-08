CASERTA. Addio al piccolo Francesco. Lutto per il Maestro Leonardo De Lorenzo: “Sei il miglior figlio che potessi desiderare”

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) – Una dolorosa perdita per la comunità casertana per la prematura dipartita del piccolo Francesco De Lorenzo, figlio del noto e stimato maestro di musica Leonardo De Lorenzo, docente presso la Nuova Accademia Toscanini di Caserta. Una chiesa gremita e tantissime persone ai funerali del piccolo angelo. Numerosi i messaggi di addio e cordoglio giunti alla famiglia. Questo è quello della Nuova Accademia Toscanini: “Condoglianze vivissime per il terribile lutto che ha colpito il nostro carissimo amico, il Mº Leonardo De Lorenzo e la sua famiglia per la perdita del suo amato figlio Francesco. Esprimiamo con immenso dolore il nostro cordoglio. Ciao Francesco R. I. P “. Questo invece il messaggio di ricordo e ringraziamento di papà Leonardo: “Ringrazio tutti gli amici e le tantissime persone con le quali non ho contatti ma che hanno voluto esprimere affetto e vicinanza per me e tutta la mia famiglia.La chiesa era gremita di amici che hanno voluto salutare Francesco e tutto questo amore mi ha investito e confuso.Io non so ancora come farò senza il mio ragazzo, perché lascia un vuoto spaventosamente grande. L’unica consolazione è saperlo essenza libera e non più sofferente, e spero che in questa nuova dimensione possa continuare ad essere la mia guida. Ciao Francè. Sei il miglior figlio che potessi desiderare.”