CASERTA Aggredisce la presidente di “L’Angelo degli ultimi” e manda in ospedale lei e due carabinieri: denunciato

L’aggressione è avvenuta stamattina nella struttura di accoglienza La casa del sorriso, in via Mondo. Antonietta D’Albenzio ha subito una frattura al polso.

CASERTA E’ stata aggredita stamattina, all’interno di La casa del sorriso, la struttura che ospita i senzatetto, gestita dall’associazione L’Angelo degli ultimi di cui Antonietta D’Albenzio è presidente. Proprio lei è stata colpita stamattina da uno degli ospiti della struttura di accoglienza in via Mondo. Nel corso dell’aggressione, la donna si è fratturata un polso, come hanno poi refertato i sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Caserta. Ma l’aggressore, un nigeriano poi denunciato, ha anche aggredito i carabinieri che erano intervenuti e che si sono recati, dopo un po’, in ospedale, accusando forti dolori.