CASERTA AL BALLOTTAGGIO Carlo Marino e Gianpiero Zinzi hanno votato: sfida aperta per il futuro sindaco del capoluogo

CASERTA Carlo Marino e Gianpiero Zinzi hanno votato e riposto nelle schede le loro speranze. Il primo si è recato nella sezione 60, Zinzi, invece, ha votato nella sezione di Casola. I due sfidanti al ballottaggio dovranno attendere poco più di ventiquattr’ore per conoscere i risultati di questo secondo turno e sapere chi di loro sarà il sindaco di Caserta per i prossimi cinque anni. Formalmente chiusa venerdì sera la campagna elettorale, ora Carlo Marino, candidato sindaco del centrosinistra, e Gianpiero Zinzi, candidato sindaco del centrodestra, non possono che confidare nel buon voto dei casertani chiamati alle urne. Ricordiamo che oggi i 91 seggi dislocati nel capoluogo resteranno aperti fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio e, si spera, dopo qualche ora si conoscerà il risultato di questo ballottaggio molto sentito e combattuto. Carlo Marino, al primo turno ha ottenuto il 35,3% delle preferenze, mentre Gianpiero Zinzi si è attestato sul 30,1%.