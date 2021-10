CASERTA AL BALLOTTAGGIO Di Costanzo: “Berlusconi sostiene Gianpiero Zinzi, chi non lo vota è un irriconoscente”

Forza Italia isola Giorgio Magliocca dopo le sue dichiarazioni sul voto a Caserta. Sarro e De Siano: “Il partito è compatto e coeso a sostegno di Zinzi”

CASERTA “Ho sentito il presidente Berlusconi e mi ha chiesto di fare il massimo, invitando anche tutti gli amici di Caserta a sostenere la candidatura di Gianpiero Zinzi al ballottaggio. Forza Italia sarà impegnata a profondere il massimo sforzo, in questi ultimi giorni di campagna elettorale, per portare alla vittoria Zinzi e l’intero centrodestra alle elezioni amministrative. Qualsiasi posizione contraria è follia”. Così Angelo Di Costanzo interviene dopo la bufera delle dichiarazioni pronunciate dal presidente della Provincia Giorgio Magliocca che, in un’intervista, ha detto che al ballottaggio preferirebbe il sindaco uscente del Pd Carlo Marino. “Forza Italia è coesa e compatta a sostegno del candidato sindaco Gianpiero Zinzi”. Sottolineano il senatore Domenico De Siano e l’onorevole Carlo Sarro, rispettivamente coordinatore regionale campano e commissario provinciale di Forza Italia a Caserta. “Giorgio Magliocca – precisano gli esponenti di Forza Italia – parla dunque a titolo personale assumendosi, evidentemente la responsabilità politica delle sue scelte. Resta ovviamente l’auspicio che possa ritornare sui suoi passi rispettando dunque l’orientamento dei suoi stessi elettori”.