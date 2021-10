CASERTA AL BALLOTTAGGIO Zinzi: “Di poche ore fa un nuovo atto di Marino in Regione che conferma il biodigestore a Ponteselice”

Il candidato sindaco del centrodestra “sbugiarda” il primo cittadino uscente: “Afferma di voler cambiare localizzazione ma conferma l’iter per l’impianto e paga i costi di istruttoria”

CASERTA “Il mio primo atto amministrativo sarà la revoca del biodigestore. Con noi non verrà ospitato né a Ponteselice né in nessuno luogo cittadino. Oggi Marino ha detto una clamorosa bugia. Afferma di voler cambiare la localizzazione del biodigestore a Ponteselice quando da poche ore ha firmato un nuovo atto, inviato alla Regione Campania, in cui conferma l’iter per l’impianto e paga i costi dell’istruttoria. Vi pare una cosa possibile? Non voglio fare una cosa, ma intanto la faccio e mi espongo pure a rischio giudiziario. Le parole se le porta il vento, quello che contano sono gli atti. E gli atti dicono che Marino obbedisce alla volontà del Presidente De Luca, però nel frattempo getta fumo negli occhi dei casertani, a cominciare da quelli del quartiere Acquaviva. È solo la strategia disperata di chi sa che sta per perdere le elezioni.” Così il candidato sindaco del centrodestra a Caserta, Gianpiero Zinzi.