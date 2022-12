CASERTA. Alessandro Haber nuovo direttore artistico del teatro comunale? Se Marino e Biondi non presentano un progetto salta la nomina (e anche 250 mila euro)

Al termine di un concorso con altri tre professionisti, l’apprezzato attore bolognese ha ricevuto la nomina. Ma tutto è legato a un finanziamento che partirà dalla regione Campania solo se da palazzo Castropignano presenteranno un progetto per usare questi soldi

CASERTA – Se tutto andrà bene, sarà l’attore e regista Alessandro Haber il nuovo direttore artistico del teatro Parravano di Caserta.

Il settantacinquenne protagonista di film storici come Regalo di Natale, Parenti Serpenti, Amici Miei II, è risultato vincitore della manifestazione di interesse bandita dal comune di Caserta, alla quale hanno partecipato altri tre professionisti dello spettacolo.

Ricordiamo che questo incarico e il progetto sul Parravano è legato a un finanziamento di 250 mila euro destinato alla valorizzazione del teatro comunale del capoluogo di Terra di Lavoro, attraverso una linea di credito gestita dalla regione Campania.

Ed è proprio da palazzo Santa Lucia nel maggio scorso hanno segnalato al comune di Caserta di dover procedere all’invio di un progetto esecutivo, cioè rendere chiaro il modo in cui saranno utilizzati i soldi, affinché questi fondi possano giungere all’ombra della Reggia.

A quasi sette mesi di distanza da questa lettera, però, manca ancora il piano e, infatti, il contratto tra Haber e il comune di Caserta per la direzione del teatro non è stato ancora firmato, in attesa dell’ammissione del finanziamento da parte della regione Campania.

In pratica, il comune ha creato una procedura, ha nominato un attore e regista di caratura internazionale, risultato vincitore di una procedura di concorso, ma i soldi per fare tutto ciò ancora non si vedono perché manca un vero e proprio progetto per usarli.

Inoltre, sembrerebbe esserci un cortocircuito tra ciò che scrive il dirigente Franco Biondi e quello che emerge nella delibera dello scorso 7 novembre, con la quale la giunta comunale di Caserta, guidata dal sindaco Carlo Marino, ha segnalato che sarà il direttore artistico a redigere un progetto specifico di valorizzazione.

Ma questo, evidentemente, non è il piano esecutivo richiesto dalla Regione.

Scriviamo ciò poiché anche la stessa determina di nomina di Haber in qualità di direttore artistico del teatro Parravano è legata all’approvazione del finanziamento da parte della regione Campania.

Per forza di cose, allora, dovrà essere il comune a dover stilare un progetto esecutivo nei prossimi giorni per non perdere questo finanziamento e poi, invece, il progetto specifico, la scelta degli eventi e degli spettacoli, saranno nelle mani dell’attore bolognese.