CASERTA. Alla guida di una Porsche Cayenne non si ferma all’alt della polizia, scatta l’inseguimento

L’inseguimento si è concluso nella zona di Parco degli Aranci. In due sono stati condotti in Questura per accertamenti

CASERTA – Alla guida di un potente suv non si ferma all’alt della polizia, scatta l’inseguimento. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio a Caserta. Gli agenti avrebbero imposto al guidatore dell’auto e ne è nato un inseguimento che si è concluso al Parco degli Aranci quando la volante è riuscita a bloccare il conducente e il passeggero davanti a decine di persone in un’area dove insistono diverse attività commerciali.

Condotti in Questura per accertamenti, per entrambi è scattata la denuncia in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale