CASERTA. Alla guida sotto l’effetto della droga provoca la morte di due amici. La decisione del giudice

Oggi la sentenza.

CASERTA Sotto l’effetto di droga , andò a schiantarsi contro il guard rail provocando la morte di due amici che viaggiavano con lui. Oggi, i giudici del tribunale di Aversa-Napoli Nord hanno assolto l’imputato Alessandro Di Costanzo.

I fatti avvennero nell’ottobre del 2022 a Pascarola, tra i comuni di Marcianise e Caivano. Il 24enne fu arrestato con l’accusa di duplice omicidio stradale: morirono, dopo quel terribile incidente, il 38enne di Caserta Nicola Rivetti che spirò in ospedale ed il 24enne Riccardo Izzo. Per i giudici di primo grado, invece, stando alle consulenze dei periti, non c’era traccia di sostanze stupefacenti nel sangue di Di Costanzo. Di qui, l’assoluzione.