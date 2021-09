CASERTA ALLE ELEZIONI Carlo Marino vs Gianpiero Zinzi: 7 a 7. Finisce in parità la sfida delle liste tra i due maggiori competitor di queste elezioni comunali

Entro le ore 12 di sabato gli elenchi degli aspiranti consiglieri comunali dovranno essere presentati all’Ufficio elettorale del Comune. Del Gaudio conferma di avere sette liste, più altre tre di Enzo Bove. Intanto è di oggi la notizia della candidatura di Luigi Cobianchi nella lista dell’Udc mentre sembrerebbe ufficiale la candidatura di Massimiliano Palmiero con Italia Viva.

CASERTA (rita sparago) Finisce in parità la prima sfida tra i due maggiori competitor di queste elezioni comunali nella città di Caserta. Sette le liste per il sindaco uscente del Partito democratico Carlo Marino e sette, anche, per il consigliere regionale e capogruppo della Lega Gianpiero Zinzi. Da domani e fino alle ore 12 di sabato 4 settembre rappresentanti di lista, coordinatori e segretari dovranno presentare gli elenchi dei candidati al consiglio comunale (ogni lista può contenerne un massimo di 32) all’ufficio elettorale del Comune e queste, per tutti gli aspiranti sindaci, sono ore convulse.

Dicevamo sette contro sette. Carlo Marino potrà contare sul sostegno delle liste di Pd, Italia Viva, Azione, Avanti Socialisti Uniti, Noi Campania, Moderati Insieme per Caserta, Origini (Radici Casertane e Centro Democratico).

Sette le liste che sosterranno Gianpiero Zinzi: Gianpiero Zinzi per Caserta, Fratelli d’Italia, Prima Caserta, Forza Italia, Udc-Caserta di idee, Caserta nel cuore e Città nuova.

Ovviamente a questi primi quattordici elenchi si aggiungeranno anche le liste a sostegno degli altri candidati a sindaco: Pio Del Gaudio, Romolo Vignola, Ciro Guerriero, Raffaele Giovine ed Errico Ronzo. Tre saranno le liste per l’avvocato Vignola (Io firmo, Speranza per Caserta e Per), mentre l’ex sindaco Del Gaudio ci conferma che presenterà le sue sette liste (Caserta Verde, Caserta Tu, CasertiAmo, Pio Del Gaudio sindaco, Rinascimento Sgarbi, Partito repubblicano, Autonomi e Partite Iva) più altre 2 o 3 di Enzo Bove. Poco ancora si sa, invece, degli elenchi di consiglieri che presenteranno Guerriero, Giovine e Ronzo (per quest’ultimo si ventila anche la possibilità di un suo passo indietro).

Insomma se siamo ancora alla conta delle sole liste vuol dire che i giochi sono ancora in corso. Molte liste, e questo vale per tutti i candidati, sono ancora pressoché vuote o, per meglio dire, povere di candidati forti, in grado di portare alla lista stessa le preferenze necessarie per far scattare i seggi. Per tale ragione in queste ore ancora si spostano pedine da un elenco all’altro della stessa coalizione mentre ancora qualcuno tenta di sottrarre candidati appetibili all’avversario.

Di queste ore, invece, la candidatura nella lista dell’Udc di Luigi Cobianchi (nello stesso partito si era candidato anche alle ultime Regionali), mentre sembrerebbe ufficiale la candidatura di Massimiliano Palmiero nella lista di Italia Viva.