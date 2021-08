CASERTA ALLE ELEZIONI L’intervista. Il candidato sindaco Pulcino: “Non faccio nessun passo di lato. Sogno il Macrico verde, l’apertura del Policlinico e la dismissione delle cave”

Il medico massimalista “boccia” l’amministrazione Marino e spera di arrivare al ballottaggio: “Zinzi è un ottimo politico, ma in questo percorso siamo distanti”

CASERTA (rita sparago) Lupo Giacomo Pulcino c’è e resterà in campo quale candidato sindaco della città di Caserta. Medico massimalista con studio nel popoloso quartiere Acquaviva, ricercatore scientifico, ambientalista convinto e collaboratore del noto programma di Raitre “Geo”, Pulcino, in silenzio, sta battendo palmo a palmo la città. Lavora con i suoi collaboratori alla composizione delle liste che lo sosterranno e, soprattutto, non ha alcuna intenzione di fare il cosiddetto “passo di lato”.

La sua “silenziosa” campagna elettorale ha fatto immaginare ai più che lei stesse per apparentarsi con qualche altro candidato a sindaco.

“Qualche mese fa alcuni movimenti, associazioni e gruppi civici casertani mi hanno chiesto di scendere in campo. Io ho accettato di farlo, ma a modo mio. Senza proclami, né 6×3. E’ certamente una campagna elettorale diversa da quella degli altri candidati”.

Eppure c’era chi sosteneva che lei fosse pronto a schierarsi con Gianpiero Zinzi.

“Gianpiero Zinzi è una gran bella persona ed un ottimo politico. Ma in questo percorso siamo distanti. Lui è un politico di razza, io non lo sono”.

Circolano, in questi giorni, dei questionari nei quali lei chiede ai casertani cosa vorrebbero per la loro città.

“Sì. Si chiama “tour de fans”. In pratica abbiamo sviluppato un modulo, un modello prestampato in cui chiediamo ai casertani “se tu fossi sindaco cosa faresti per Caserta?”. Abbiamo già raccolto 5mila schede (che rappresentano all’incirca il 10% degli elettori) e tutti, ma proprio tutti, chiedono vivibilità, tutela dell’ambiente e del verde, sicurezza, lavoro. E’ questo il nostro modo di fare campagna elettorale. Vogliamo coinvolgere i cittadini e con loro scrivere un programma dettagliato”.

Può, quindi, già illustrarci dei punti del suo programma elettorale.

“Uno dei miei sogni è certamente quello di fare del Macrico il polmone verde della città. Collaborai, a suo tempo, anche alla realizzazione dell’Agenda 21 insieme al Wwf. Da medico, poi, non posso che aspirare alla realizzazione, finalmente, del Policlinico e alla conseguente dismissione delle cave. Spero davvero che tali sogni possano diventare realtà. Di qui la voglia di mettermi in gioco in prima persona. Vedremo se 8mila voti ci permetteranno di arrivare al ballottaggio”.

Cosa pensa dell’amministrazione uscente?

“Come tutti coloro che hanno occhi per guardare, vedo una città ridotta in una situazione disastrosa. Questo è certamente colpa di chi amministra ma anche di chi ha permesso a queste persone di amministrare, votandole. Non è più possibile andare avanti in questo modo, i cittadini sono allo stremo. Io quotidianamente li incontro, so bene i disagi e le preoccupazioni che vivono. Loro mi dicono grazie per avere accettato questa sfida”.

Dottor Pulcino quante saranno le liste in suo sostegno?

“Stiamo lavorando alla quarta lista. Sa, io non vivo e non voglio vivere di politica. Altrettanto i candidati al consiglio comunale che sosterranno la mia candidatura a sindaco. La politica serve a fare il bene della città e dei cittadini, non a curare i propri interessi personali”.

Pochi giorni fa Pulcino ha ottenuto il sostegno del gruppo di Azione che fa capo a Carlo Calenda e che a Caserta è rappresentato da Teresa Ucciero. A questa lista andranno ad aggiungersi gli altri elenchi di aspiranti consiglieri comunali (tra i candidati ci sarà anche Carmine Bevilacqua) nelle liste di “Lupo sindaco”, Movimento Civico Casertano, Alleanza Civica.