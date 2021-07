CASERTA ALLE ELEZIONI Il candidato sindaco Vignola: il boschetto di Centurano a rischio cementificazione

“Speranza per Caserta”: mentre Naim e Apperti attendono la pronuncia del collegio dei garanti, in lista spuntano i nomi di Francesco Egido, Mimmo Marzaioli, Pasquale Malatesta, Salvo Vitrano, Emma Farina e Patrizia Santonastaso

CASERTA Romolo Vignola, candidato sindaco del raggruppamento civico formato da “Speranza per Caserta”, “Io firmo” e “Per- Per le persone e la comunità”, lancia l’allarme sul rischio di cementificazione delle aree verdi del capoluogo e, nello specifico, del boschetto di Centurano. Nell’area di circa 400 metri quadrati di proprietà privata, da pochi giorni, sarebbero state gettate le basi per l’avvio di una cementificazione. La segnalazione lanciata da alcuni residenti della zona è stata subito raccolta dall’avvocato casertano. “Questa vicenda è la dimostrazione plastica che non c’è stata e non c’è una visione razionale e virtuosa della questione urbanistica ed al di là della mera legittimità formale della autorizzazione eventualmente rilasciata. Un’amministrazione ha il dovere di tutelare e non danneggiare il patrimonio pubblico. Purtroppo, la vetustà del Piano regolatore con deroga del privato ad uso proprio e l’assenza del Puc determinano situazioni come queste. Questa amministrazione – prosegue il candidato – in spregio alle indicazioni mondiali sul rispetto del verde e del principio della cementificazione ad impatto zero, ha concesso la possibilità di edificare anche in luoghi in cui l’indice di edificabilità è chiaramente saturo. Si sta assistendo ad un’operazione che impatterà fortemente sulla vita di un intero quartiere. Inutile sottolineare che approfittare della distrazione estiva è sintomatico di poco coraggio e poca onestà intellettuale. Poco vale sottolineare che il Comune o la proprietà avrebbero potuto salvaguardare meglio il concetto di bellezza e di cura per l’ambiente”. Nella zona, va ricordato, dimorano piante rare e alberi secolari, due vasche di epoca vanvitelliana e una fontanina borbonica citata addirittura negli scritti di Matilde Serao.

Intanto i tre raggruppamenti civici che sostengono la candidatura del penalista, lavorano non solo al possibile allargamento dell’alleanza (il dialogo resta aperto con Caserta Decide e, soprattutto, con il Movimento 5 Stelle), ma alle proprie liste. Trentadue gli aspiranti consiglieri comunali che potranno essere inseriti in ciascun elenco. Per “Speranza per Caserta” i consiglieri uscenti Norma Naim e Francesco Apperti attendono la pronuncia del collegio dei garanti, come previsto dallo statuto. Sembrerebbe questa, una pura formalità, visto l’esplicito invito che lo stesso Vignola ha rivolto ai due nel corso della conferenza di ufficializzazione della sua candidatura, lo scorso 5 luglio. Per “Speranza”, in ogni caso, scenderanno in campo anche Francesco Egido , Mimmo Marzaioli, Pasquale Malatesta, Salvo Vitrano, Emma Farina e Patrizia Santonastaso. Per “Io firmo” i candidati certi sono Gloria Martignetti, Giovanna Piccolo, Enzo Moriello, Riccardo De Lucia, Vincenzo De Matteis