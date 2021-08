CASERTA ALLE ELEZIONI Il candidato sindaco Vignola: “Saremo il fronte di liberazione dal malaffare di questa città”

L’avvocato, sostenuto da “Speranza per Caserta”, “Io firmo per Caserta” e “Per”, all’attacco: “Zinzi e Marino sono due facce della stessa medaglia. Non combattiamo né l’uno, né l’altro ma la mala-amministrazione dei governi cittadini succedutisi negli anni”

“Le continue dimissioni in seno all’amministrazione comunale di Caserta dimostrano, e confermano ancora una volta, che la giunta delle eccellenze o delle competenze è solo frutto di annunci elettorali. Abbiamo perso il conto, in cinque anni, di quanti assessori sono cambiati sotto la guida del sindaco Marino e quanti cambi di casacca ci sono stati probabilmente per rispondere a determinate logiche. Sono tutti così eccellenti e competenti questi assessori tanto da cambiarli con frequenza così alta. Per quanto riguarda le dimissioni di Piazza (prima come assessore e l’altro giorno come consigliere onorario), dispiace che l’orgoglio e l’identità socialista non siano degnamente valorizzati in questo pseudo centrosinistra ricordando a me stesso i valori di 200 anni di storia di un glorioso partito che si ispira a temi come la giustizia sociale, le esigenze dei cittadini, le libertà individuali. Per quanto riguarda il candidato Zinzi – conclude Vignola – dovrebbe rappresentare ufficialmente la Lega, ma il simbolo non viene neanche indicato nemmeno sulla propaganda elettorale. Forse per non apparire come probabile e futuro sindaco leghista di una città del Sud-Italia”.