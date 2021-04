CASERTA ALLE ELEZIONI. L’Udc entra nella coalizione di centrodestra. Ha successo l’azione di inclusione realizzata da Fratelli d’Italia

CASERTA – (g.g.) Fratelli d’Italia ribadisce l’orgoglio della propria centralità all’interno di una coalizione di centrodestra, di cui vuole essere struttura trainante, in un processo che, partendo dai partiti che storicamente lo hanno composto e rappresentato, proceda ad un allargamento del perimetro elettorale attuato con il coinvolgimento selettivo di identità moderate che, come è noto, a Caserta sono largamente maggioritarie e prevalenti nel tessuto socio-economico cittadino.

l commissario provinciale Marco Cerreto a “fare gli onori di casa” e ad accogliere, anche a nome di Forza Italia e della Lega, l’approdo dell’Udc nella coalizione che di qui a qualche mese sfiderà il sindaco uscente Carlo Marino e anche tutti gli altri competitor.

Non è casuale che sia stata proprio Fratelli d’Italia a dare il benvenuto al partito di Lorenzo Cesa, perché a quanto ci risulta proprio Fratelli d’Italia, le sue componenti politico-istituzionali e politiche tout court, ha propiziato l’approdo di questo partito non lontano dalle posizioni di uno degli attuali competitor, quell’Enzo Bove che, ad oggi, ha confermato la propria intenzione di ricandidarsi a sindaco di Caserta dopo l’esperienza di cinque anni fa, che gli consentì, comunque, di conquistare un seggio in consiglio comunale.

L’asse del dialogo tra Fratelli d’Italia, Enzo Bove, Marco Cicala (attuale consigliere comunale subentrato proprio a Bove e rappresentante del Cocer dell’Aeronautica Militare) e Nicoletta Barbato, direttamente impegnata nell’Udc, si fonda proprio sull’iniziativa di Fratelli d’Italia, che si ritiene in grado ed evidentemente lo è alla luce dell’evoluzione della posizione Udc, di confrontarsi con queste aree politiche e civiche, con l’obiettivo di smussare tutti gli angoli, garantendo un significativo allargamento del perimetro della coalizione.

Questo, sinteticamente, è il senso della nota, contenente le dichiarazioni di Marco Cerreto, che pubblichiamo di seguito:

“Con UDC centro destra più forte e coeso”

I commissario provinciale di FDI , Avv. Marco Cerreto rispetto alle prospettive di inclusione del centro destra in atto sul territorio , in relazione al posizionamento dell’UDC nel perimetro politico del centro destra ha dichiarato:

“Esprimo viva soddisfazione nell’apprendere che anche l’ UDC aderisce e contribuisce al progetto di centro destra a Caserta e in tutta la provincia, l’ UDC rappresenta un’anima popolarista che ha grandi tradizioni in questa provincia e nella città capoluogo, pertanto il centro destra non potrà che risultare irrobustito e unitamente al civismo e alle liste municipaliste con le quali si sta dialogando ha tutte le carte in regola per elaborare una proposta politica vincente che possa contribuire alla rinascita di un territorio malgovernato e abbandonato dalle sinistre” .