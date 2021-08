CASERTA ALLE ELEZIONI Nasce la lista “Radici Casertane”: tra i candidati Donato Tenga e Francesco Guida

Gli aspiranti consiglieri comunali sosterranno la candidatura a sindaco dell’uscente Carlo Marino

CASERTA Donato Tenga e Domenico Guida ufficializzano la nascita di “Radici Casertane”, lista di candidati che “come ben dice il nome, hanno solide e qualificate radici nelle varie parti della città e delle sue frazioni, nei vari campi del lavoro e della cultura”. I due consiglieri comunali uscenti lavorano da tempo alla composizione dell’elenco di candidati: Tenga ci sarà senza alcun dubbio e con lui Francesco Guida (figlio di Domenico).

“Noi abbiamo un amore incommensurabile verso la nostra Caserta, che è ricca di storia, di identità, di cultura, di tradizioni. La nuova amministrazione comunale di Caserta, che verrà fuori dalle consultazioni elettorali del prossimo 3 ottobre, dovrà porsi come obiettivo l’affermazione reale e concreta di Caserta come città capoluogo, vale a dire che Caserta dovrà porsi come punto di riferimento dell’intera provincia in qualsiasi settore – spiegano i due coordinatori -, al fine di recuperare le posizioni perse nel corso degli anni e fare da traino per tutti gli altri comuni”.

“I candidati di Radici Casertane, che possono vantare nel proprio ambito lavorativo e sociale impegno e costanza di attività per la città, hanno il sogno di vedere crescere Caserta secondo le vocazioni del territorio e delle persone. Ogni settore dovrà essere rivisto e riconsiderato anche e soprattutto alla luce degli scompensi dovuti alla pandemia che ci attanaglia da oltre un anno. Ambiente e sport, commercio ed agricoltura, industria e servizi, politiche sociali e tempo libero, cultura e turismo dovranno essere necessariamente riconsiderati per poter dare delle risposte degne di un capoluogo di provincia ed invertire la marcia, per far sì che ogni cittadino di Caserta possa pensare seriamente di costruirsi il proprio futuro in questa splendida città. Se tutto ciò avverrà, significa che ogni casertano potrà essere fiero della propria città”.