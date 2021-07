CASERTA ALLE ELEZIONI Nella lista di Italia Viva spunta il nome di Maurizio Del Rosso

Il figlio del consigliere uscente Luigi Del Rosso pronto a prendere il posto del padre. Nicola Caputo fa “campagna acquisti” e tenta di sottrarre candidati al listone “Insieme per Caserta”

CASERTA (r.s.) Nicola Caputo fa “campagna acquisti” e rinforza la squadra di Italia Viva a Caserta. L’assessore regionale all’Agricoltura lavora alacremente e certo non fa mancare il suo supporto al coordinamento provinciale che ha riunito presso la sede del partito, in via Picazio, i suoi coordinatori di zona e di città. Nel corso della riunione “si è dibattuto in merito alla partecipazione di Italia Viva alle prossime elezioni amministrative. Il dibattito ha confermato che il partito – è scritto in un comunicato – presenterà le sue donne e i suoi uomini nelle liste di tutti comuni della provincia che andranno al voto”. Proprio in merito alla composizione della lista che verrà presentata nella città di Caserta, un nuovo nome si aggiunge a quelli già noti: Maurizio Del Rosso sarà candidato dei renziani al consiglio comunale del capoluogo. Figlio di Luigi Del Rosso che da poche settimane è rientrato nel parlamentino di Palazzo Castropignano (dopo la nomina a vicesindaco di Antonucci), sarà proprio Maurizio a prendere il posto del padre alle prossime amministrative del capoluogo. I coordinatori cittadini di Italia viva, Gianni Megna e Marta Tammaro, nel corso della riunione di pochi giorni fa hanno sottolineato lo stato avanzato dei lavori per la composizione della lista. “Della stessa faranno parte oltre ai consiglieri uscenti, uomini e donne della società civile impegnati nel sociale e non solo che hanno a cuore la nostra città e che intendono offrire la loro esperienza per proiettare Caserta nella dimensione che, come capoluogo, le spetta”. Con il contributo dell’assessore regionale Caputo i renziani cercano ovviamente anche altri candidati, andandoli a pescare in altre liste. Massimo Russo, candidato al consiglio comunale nel listone “Insieme per Caserta” ha, però, declinato l’invito.