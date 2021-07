CASERTA ALLE ELEZIONI Pasquale Napoletano tradisce Pio Del Gaudio e si candida con Fratelli d’Italia

L’ex assessore comunale nella lista della Meloni a sostegno di Gianpiero Zinzi.

CASERTA (rita sparago) Pasquale Napoletano “tradisce” Pio Del Gaudio e si candida con Fratelli d’Italia. L’accordo è fatto. L’ex assessore comunale, con l’esperienza di chi ha già partecipato a varie competizioni elettorali, sa bene che per tornare a sedere in consiglio comunale l’unica possibilità nasce dallo schierarsi con uno dei candidati sindaco “forti”. Quindi, escluso Carlo Marino, non resta che Gianpiero Zinzi.

Il centrodestra si riunisce attorno al capogruppo campano della Lega, che è un candidato “forte” anche per i voti che ha preso alle ultime regionali nella città di Caserta. Dall’altra parte c’è il sindaco uscente del Partito democratico ed è chiaro che la competizione maggiore è tra loro.

Con chi si dovrebbero candidare, quindi, coloro che fortemente ambiscono alla poltrona di consigliere comunale? Con uno dei due competitor sostenuti dal centrodestra l’uno e dal centrosinistra l’altro. E questo senza nulla togliere a Romolo Vignola, Giacomo Pulcino, Pio Del Gaudio, Enzo Bove, Ciro Guerriero e Raffaele Giovine. Probabilmente qualche chances di ottenere più di un seggio ce l’ha l’avvocato penalista sostenuto da “Speranza per Caserta”, “Io Firmo” e “Per”, ma per gli altri scatterà, forse, un unico posto nel parlamentino di Palazzo Castropignano. Quindi non c’è spazio per i candidati al consiglio comunale visto che il seggio se lo prenderà il candidato sindaco. Perché immolarsi senza avere nessuna possibilità di essere eletto? Realisticamente è il ragionamento di molti, non solo di Pasquale Napoletano.