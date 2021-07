CASERTA ALLE ELEZIONI Salta il battesimo del listone “Insieme per Caserta”. Marino costretto a rinviare la riunione

Un gruppo di candidati pronto a disertare l’incontro con il sindaco uscente che si vede costretto a rinviare l’appuntamento a lunedì prossimo. Infruttuosi i tentativi del consigliere regionale Giovanni Zannini di riportare serenità nel gruppo che appare sempre più disgregato.

CASERTA (rita sparago) Nessun battesimo per il listone “Insieme per Caserta”. Ufficialmente è stato il sindaco Carlo Marino a rinviare la riunione fissata alle 19 di oggi all’hotel Europa. Un’ora prima dell’incontro, il primo cittadino ha comunicato che, per un sopravvenuto impegno, la riunione con i candidati al consiglio comunale veniva rinviata a lunedì prossimo. Stessa posto, stessa ora.

Chissà però se tre giorni basteranno a Marino per “recuperare” coloro che sembrano essere sempre più orientati a candidarsi con il suo diretto competitor, Gianpiero Zinzi. La versione ufficiale del sindaco uscente, per molti, non regge. Sembra, infatti, che fin dalla mattinata odierna Marino fosse stato messo a conoscenza del fatto che un gruppo di candidati non si sarebbe presentato all’appuntamento in via Roma (tra questi Paolo e Massimiliano Marzo, Emiliano Casale, Dora Esposito e Massimo Russo). Di qui la “necessità” di un rinvio, anche perché infruttuosi si sono rivelati i tentativi del consigliere regionale Giovanni Zannini (e del suo alter ego a Caserta, Antonio Luserta), di riportare serenità nel gruppo che appare sempre più disgregato. La stessa volontà di Zannini di “mettere il cappello” sul listone aggiungendo il termine “Moderati” all’originario “Insieme per Caserta” pare non essere piaciuta a tutti. Insomma, per il consigliere regionale ed il sindaco uscente si apre un week end di incontri e confronti con gli aspiranti, recalcitranti, consiglieri comunali.