CASERTA ALLE ELEZIONI Speranza per Caserta: i nomi dei primi tredici candidati

Si raccolgono le firme degli aspiranti consiglieri comunali. Nelle liste a sostegno del candidato sindaco Romolo Vignola, anche D’Ambrosio, Barbieri, De Fraia (Per) ed in “Io firmo” l’avvocato Carlo Madonna.

CASERTA (rita sparago) Fine settimana di intenso lavoro per chi è impegnato nella raccolta firme dei candidati al consiglio comunale di Caserta. Le liste andranno presentate entro le ore 12 del 4 settembre e per allora tutto dovrà essere pronto. Dal Pd, a Fratelli d’Italia, da Insieme a Speranza per Caserta: agli elenchi che sosterranno i sette candidati a sindaco (Carlo Marino, Gianpiero Zinzi, Pio Del Gaudio, Romolo Vignola, Errico Ronzo, Ciro Guerriero e Raffaele Giovine) mancano ancora dei nomi – alcune liste sono più vuote che altre – e ovviamente la raccolta delle firme proseguirà anche la prossima settimana, ma è in questo weekend che si concentrerà il lavoro maggiore. Intanto, dalle pagine social, Speranza per Caserta (lista che sostiene la candidatura a sindaco dell’avvocato Vignola) annuncia i nomi dei primi dieci candidati: “Ecco a voi i primi dieci candidati al consiglio comunale della nostra lista che sosterrà Romolo Vignola alle prossime elezioni amministrative. Insieme possiamo vincere e finalmente amministrare questa città”. Ci sono ovviamente gli uscenti Norma Naim e Francesco Apperti. A questi due si aggiungono Fortunata (detta Natia) Correra, Emma Farina, Patrizia Santonastaso, Pasquale Malatesta, Francesco Egidio, Maria Consiglia Valentino, Salvatore (detto Salvo) Vitrano, Daniela De Chiara. E, fin qui, siamo a dieci. Ma nella lista “Speranza con Caserta” ci sono anche Mariagrazia Manna, Dino Fusco e Salvatore Orlando.

Per quanto riguarda, invece, l’elenco di Per (Per le Persone per la Comunità), saranno candidati Umberto D’Ambrosio, Alessandro Barbieri, Pippo De Fraia. L’avvocato Carlo Madonna, che ha annunciato la sua candidatura su facebook confluirà nella lista “Io firmo”.