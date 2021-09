CASERTA ALLE ELEZIONI Tenga, Napoletano, Tronco, Palmiero, Aspromonte & co. Nel triangolo San Leucio-Briano-Vaccheria sarà sfida all’ultimo voto

Tanti gli aspiranti consiglieri comunali che si sfideranno nelle frazioni per ottenere il seggio a Palazzo Castropignano.

CASERTA (rita sparago) Sarà una sfida all’ultimo voto per tutti in questa campagna elettorale. Ma ci sono zone della città in cui è altissima la concentrazione di candidati al consiglio comunale. Alcuni “forti”, altri gregari, ma in ogni caso busseranno alle porte, consegneranno “santini” e chiederanno il voto per se stessi, in primis, e per il rispettivo candidato sindaco (chissà se tutti poi faranno quest’ultimo passaggio).

A San Leucio, Vaccheria, Briano sono tanti gli aspiranti consiglieri comunali. Partiamo dall’uscente Donato Tenga, candidato nella lista di Origini (l’elenco ha cambiato nome a pochi giorni dalla presentazione negli uffici del segretario comunale, ma si tratta dell’originaria lista di Radici casertane a cui poi si è aggiunto il Centro democratico). Origini è una delle sette liste che sostengono il sindaco uscente Carlo Marino.

Pasquale Napoletano, già assessore nella giunta di Pio Del Gaudio, è candidato nella lista di Fratelli d’Italia. L’avvocato è sicuramente tra i personaggi più simpatici e originali di questa campagna elettorale. Tra manifesti e post in facebook la sua candidatura non passa certo inosservata. Fratelli d’Italia, ovviamente, sostiene il candidato sindaco del centrodestra Gianpiero Zinzi.

Alessandro Tronco, figlio di Nicola e gestore di un noto locale in via San Giovanni, è invece candidato nella lista “Socialisti uniti” in campo per il sindaco uscente Marino. Anche un altro ex amministratore, Massimiliano Palmiero sostiene Marino, però è nella lista di Italia viva.

Con Zinzi, invece, il proprietario del distributore di benzina della Vaccheria Donato Aspromonte, candidato nella lista “Prima Caserta”. Aspromonte potrebbe certamente essere una rivelazione in quanto a preferenze. Parente di Mario Russo (consigliere comunale uscente di Italia Viva, in rotta con l’amministrazione Marino, e non ricandidato) Aspromonte potrebbe, infatti, portare a casa un bel gruzzolo di voti.

Ma di candidati nell’area San Leucio-Briano-Vaccheria che ne sono anche altri: nella lista di Fratelli d’Italia Nadia Ersilia Atzori e Michele Visca. Angela Vitale candidata con Italia Viva, Erminio Batelli in Socialisti uniti, Filippo Viglione candidato nella lista “Caserta nel verde” a sostegno di Pio Del Gaudio. Stessa lista anche per il brianese Giovanni Ventriglia. Infine Pierpaolo Puoti candidato in “Noi campani” per Marino.

Potrebbe esserci sfuggito qualche candidato e ce ne scusiamo anticipatamente. Ma, insomma, anche per noi è difficile raccapezzarsi tra gli oltre settecento aspiranti al consiglio comunale del capoluogo che può contenerne, invece, un massimo di 32.