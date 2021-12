CASERTA. ALLERTA METEO: domani scuole chiuse

CASERTA – Resteranno chiuse domani, giovedì 2 dicembre, le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e quelle private, presenti a CASERTA in seguito all’allerta meteo di colore Arancione diramata dalla Protezione civile della Campania. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal sindaco della città Carlo Marino. Nel provvedimento, si legge, si è “ritenuto opportuno, a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e per evitare condizioni di disagio alla cittadinanza in ordine alla partecipazione alle attività scolastiche con particolare riferimento agli spostamenti da e verso le strutture scolastiche, adottare provvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere di emergenza, per la sicurezza pubblica, in particolare per gli studenti”.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA