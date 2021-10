CASERTA. All’interno la FOTO. Ecco la prova che Pio Del Gaudio ha votato e fatto votare per Carlo Marino al ballottaggio. La scusa sulla Lega è tutta da ridere, perchè lui alla Lega ha chiesto…

In calce al breve articolo, il post con cui l’ex sindaco ha chiesto ad un suo amico di votare per un candidato del centrosinistra

CASERTA – (g.g.) Ad urne chiuse, come funziona a casa di CasertaCe, cioè a casa di chi ritiene che la legge, tutta la legge, tutte le norme di cui è formata vadano sempre rispettate e admpiute senza se e senza ma

C’era il silenzio elettorale che noi abbiamo rispettato limitandoci solamente a ritornare su argomenti che avevamo affrontato cento, forse mille volte soprattutto quelli inerenti alla sirurezza nella città rispetto ai quali non esisteva a nostro avviso, alcun elemento per integrare una eventuale violazione di queste regole del cosiddetto silenzio elettorale.

Ora possiamo dirlo, questo è uno dei messaggi spediti dall’ex sindaco Pio Del Gaudio il quale, da un lato ha scritto ufficialmente che lui non si schierava, dall’altro è andato a Salerno insieme a Giovanni Zannini, a Luserta a Magliocca, a parlare con Masturzi (pare che De Luca per il momento non li abbia ancora ricevuti).

Questo post dimostra quale sia stata la vera posizione di Del Gaudio e per chi abbia fatto votare Del Gaudio al ballottaggio.

L’unica cosa che risalta è quel discorso della Lega, dato che stiamo parlando di un politico il quale a luglio ha lavorato a strettissimo contatto di gomito con il coordinatore regionale della Lega in Campania Valentino Grant, e da questi si è fatto sponsorizzare, si è fatto formalmente candidare in una possibile rosa quale ipotesi forte della Lega per le elezioni comunali di Caserta.

Tutto questo per amor di verità.

QUI SOTTO IL POST DI PIO DEL GAUDIO