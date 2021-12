CASERTA. Altri 2.500 euro da Biondi e Marino per Piero Cappello, che su Facebook gestisce il fan club del sindaco

CASERTA – In questa seconda metà di 2021 ci siamo resi conto di come l’ingegnere ed esponente storico del Partito Democratico – non sappiamo che se ad oggi è ancora possessore di tessera – Piero Cappello sia entrato stabilmente nella corte di Carlo Marino, per quanto riguarda affidamenti per attività legate ai lavori pubblici, per i quali il dirigente preposto è Franco Biondi.

Come detto, è stata questa seconda parte dell’anno a farci notare un rientro in grande stile nella città capoluogo dell’ex presidente dell’Asi Caserta. Gli incarichi che gli sono stati consegnati tra le mani sono sempre gli stessi o quasi: supporto al responsabile unico del procedimento, il dirigente Franco Biondi. E di questo oggi vi parliamo: l’ennesimo incarico da qualche migliaia di euro, questa volta 2 mila e cinquecento euro, a favore dell’ingegnere Cappello.

Come detto, non è il primo e immaginiamo non sarà l’ultimo incarico che il professionista riceve dalle mani di Biondi, con il compito di aiutare quest’ultimo nelle attività di ufficio.

Lo dicevamo anche nel mese di febbraio scorso, parlando dello stesso tipo di lavoro che Cappello avrebbe fatto per l’urban center da costruire a Palazzo Castropignano, questa è una nomina chiaramente legata all’area politica del sindaco. Ciò non vuol dire che Cappello sia scarso come ingegnere e che non meriti tutti gli affidamenti che sono passati, sono presenti e saranno futuri, ma resta il fatto che si tratta di un professionista fortemente politicizzato.

Questa definizione, legata ad anni ed anni di storia politica dell’ingegnere matesino, viene supportata anche dal fatto che lo stesso Cappello è uno dei movimentatori, l’amministratore di uno dei gruppi più attivi su Facebook durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative di Caserta tenutesi tra settembre ed ottobre. Il gruppo si chiama “Carlo Marino sindaco bis” ed è gestito proprio da una persona che grazie l’amministrazione guidata da Carlo Marino ha ricevuto affidamenti diretti e quindi migliaia di euro.

A questo punto consigliamo agli ingegneri, architetti, avvocati che non riescono ad entrare nelle grazie degli uffici del comune di Caserta, di prendere il proprio smartphone e iniziare a creare gruppi social del tipo “We love Marino” oppure “Carlo Marino eroe dei due mondi”, perché nonostante non sia assolutamente, minimamente dimostrato che ci sia un rapporto di causa effetto tra questo lavoro di gestione del fan club del sindaco da parte di Cappello rispetto agli incarichi ricevuti, può essere scaramanticamente un gesto che può portare fortuna per un eventuale nomina.

Se non è dimostrato o dimostrabile che il supporto entusiastico elettorale a Marino sia legato agli incarichi ricevuti dall’imprenditore matesino, non si può neppure escludere, perché altrimenti faremmo professione di disonestà intellettuale, che la volontà di riflettere sulla relazione dei due fatti non è campata in aria, sul nulla, bensì è condita da un solido dato di verosimiglianza, altra cosa rispetto alla verità fattuale e dimostrata.

