CASERTA – L’hanno beccato in via Curie, nella zona di Falciano, a Caserta, il 26enne Y.Z. Gli uomini della stazione radiomobile di Caserta hanno arrestato il giovane per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio, trovandolo in possesso di300 gr hashish, 7 cellulari, 2 bilancini e materiale da confezionamento.

Il 26enne è stato trasportato dai carabinieri in carcere.