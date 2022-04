CASERTA. Associazionismo in lutto per la morte di Antonella. Lascia una figlia

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) Lutto addolora la comunità e il mondo dell’associazionismo. Si è spenta la giovane madre e moglie Antonella. La donna era una valida e attiva volontaria dell’Associazione “Corteo Storico San Leucio” che annuncia la prematura dipartita, della solare e gioviale donna, madre di Sofia. Ecco il cordoglio

Corteo Storico San Leucio “Oggi San Leucio è in lutto.Stamattina è venuta a mancare una nostra giovane amica e collaboratrice. Allegra, vivace, piena di vita, la stessa che l’ha abbandonata per portarla via.L’associazione tutta si unisce al dolore dei suoi affetti e soprattutto della sua cara figlia Sofia.Ti ricorderemo sempre Antonella, che questo tuo passo ti sia lieve.Signore, per tuo volere l’hai strappata all’affetto dei suoi cari,ma, il suo percorso di vita aveva esaurito le sue tappe?Hai voluto così e così sia.”