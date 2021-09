CASERTA – Arriva da alcuni residenti di piazza Pitesti a Caserta l’allarme del ritrovamento nel verde di alcune esche avvelenate. I bocconi, proprio come quello della foto, a quanto pare, erano nei pressi di alcune ciotole situate nei giardini per accudire una colonia felina della zona, proprio con l’intento di far del male ai poveri mici.

Allertiamo chiunque porti a passeggio il proprio amico a quattro zampe in zona, a prestare massima attenzione.