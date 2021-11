CASERTA. Auto distrutte dalle buche e pedoni feriti sui marciapiedi a pezzi, ma per il comune è colpa dei cittadini “imprudenti e negligenti”

CASERTA – Il segretario Salvatore Massi ha ritenuto di definire tutti i casi che vi portiamo oggi all’attenzione motivati da condotta “imprudente o negligente” dei cittadini che passando per la città, non facevano forse quanto basta per evitare le strade dissestate e le buche di Caserta. In questi casi, non possiamo ancora saperlo, ma quella descritta da Massi potrebbe essere una situazione reale, ciò non toglie che questa affermazione che potete leggere nel link in basso resta un’impresa baldanzosa, perché ritenere che non esistano dissesti stradali che possono provocare incidenti o cadute nel comune capoluogo è un esercizio di stile abbastanza fantasioso.

Nelle scorse settimane sono arrivato in ben 5 citazioni davanti al giudice di pace contro il comune di Caserta. Se due riguardano auto danneggiate da buche presenti su via Roberto Forlani e viale Ellittico, le altre riguardano cadute e inciampi provocati da disconnessioni del marciapiede, o ostacoli di cementi presenti sulle strade, specificatamente parliamo di via Buccini, via sant’Augusto, e via Roma, dove proprio il problema dei marciapiedi sconnessi e qualcosa di cronico ormai in città da forse 10 anni.

Nel frattempo, per difendere il comune da queste richieste danni il comune ha incaricato il legale Lidia Gallo, con l’obiettivo di rappresentare la città davanti al giudice di pace.

