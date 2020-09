CASERTA. Avrebbero cantato Mogol&Battisti: “Ancora tu!”. Altro super-incarico a Filomena Casella, vera pupilla degli occhi di Carlo Marino per l’infanzia e i servizi sociali

CASERTA – Filomena Casella non è stata fortunatissima, ma dobbiamo ancora capire se la chiusura delle scuole causa covid abbia poi annullato quel contratto interinale che l’aveva incoronata come coordinatrice dell’asilo nido comunale. Però bisogna dire che, nonostante la sfortuna (o presunta tale) è durata davvero poco l’assenza delle generalità della nipote di Peppe Casella dalle carte dell’albo pretorio del comune di Caserta e di conseguenza dagli schermi del nostro giornale.

Un nuovo incarico, ancora una volta legato ad un delicatissimo mondo lavorativo, quell’Ambito C1 che unisce diversi comuni e che vede Caserta come capofila, che ha il compito di assorbire servizi socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo a tutela del benessere individuale e sociale delle fasce deboli e fragili della popolazione. E chi meglio della da poco quarantenne Filomena Casella, che ha già ricevuto in passato incarichi simili ed è stata anche insignita del titolo di coordinatrice del nido a gestione pubblica? Nessuno. Infatti, la Casella ha ricevuto un nuovo incarico, dal 17 di agosto fino alla fine dell’anno. Per 136 giorni Casella jr. andrà a guadagnare 9.000 lordi per supportare amministrativamente il Coordinatore pro-tempore dell’UdP Ambito C1.

La presenza di Filomena Casella nell’area degli uffici d’Ambito viene garantita e rinforzata da Carlo Marino. Nonostante certi episodi del passato mai smentiti, come quelli denunciati al tempo dall’assessore Mirella Corvino relativi a strani maneggi, operati sulle buste di una gara che almeno in prima battuta CasertaCe fece abortire, che non sono stati mai chiariti.

