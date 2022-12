CASERTA. Baby gang in azione le notte di Natale: sassi contro la vetrina di L’altro caffè in piazza Mercato

E’ stata la proprietaria a denunciare il tutto con un post su facebook: “Ho trovato la vetrata del mio locale sfondata dai colpi di una pietra. Ci sono molti dettagli che mi fanno pensare che è stato un gesto vile, vigliacco rivolto a me”.

CASERTA. Hanno lanciato sassi contro la vetrata del bar di piazza Mercato per poi scappare via e far perdere le proprie tracce. E’ accaduto la notte di Natale a Caserta: la sassaiola, per ragioni sconosciute, contro L’altro caffè, rinnomato bar della centralissima paiazza di Caserta. E’ stata la proprietaria a denunciare il tutto con un post su facebook: “Ho trovato la vetrata del mio locale sfondata dai colpi di una pietra. Ci sono molti dettagli che mi fanno pensare che è stato un gesto vile, vigliacco rivolto a me. A chi ha fatto questo dico: domani comprerò una nuova vetrata e continuerò a lavorare e a creare nel mio piccolo qualcosa di buono per me e per la società”.