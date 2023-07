CASERTA. Cambio di società nel cantiere del Policlinico: ecco chi ha comprato “Condotte”

CASERTA – Tiberiade Holding, che fa capo ad un ramo della famiglia Mainetti proprietaria anche del gruppo Sorgente, ha concluso l’iter per l’acquisizione del ramo ‘core’ di Condotte che esce dal tunnel di cinque anni di amministrazione straordinaria.

L’operazione, si legge in una nota, realizzata col supporto di Banca Progetto, ha un valore complessivo di 280 milioni e la società prevede, escluse nuove commesse, un fatturato annuo di circa 250 milioni. L’acquisizione è avvenuta attraverso il veicolo Imprecim, ridenominata “Società Italiana per le Condotte d’Acqua 1880” (Condotte 1880) per ricordare la storia della società, per anni tra le protagoniste nel settore delle grandi opere infrastrutturali in Italia e nel mondo.

La nuova proprietà di Condotte 1880 ha rilevato i 415 dipendenti tra l’Italia e l’estero. In portafoglio Condotte 1880 ha importanti commesse, fra le quali la Città della Salute di Sesto San Giovanni, il Policlinico di Caserta, la Metro D di Roma, una ferrovia e un’autostrada in Algeria.

Tiberiade Holding, con l’acquisizione del ramo ‘core’ di Condotte, diversifica la sua attività in 5 settori: grandi opere, energia, restauro, real estate ed editoria, attraverso specifiche società per le quali svolge la funzione di indirizzo e controllo strategico e finanziario.