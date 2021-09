CASERTA – Traffico in tilt in via Acquaviva a Caserta. Poco dopo le 17,45 all’altezza dell’incrocio tra l’arteria che collega Caserta a San Nicola la Strada e via Manzoni, un camion ha perso gasolio in seguito ad un incidente stradale senza, fortunatamente, gravi conseguenze se non il danno al serbatoio del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di bonifica e gli agenti della polizia municipale chiamati a gestire la situazione traffico.