CASERTA. Carambola di auto in via Renella. Schianto alla discesa del cavalcavia

CASERTA – Brutto incidente in via Renella a Caserta, all’altezza del cavalcavia che conduce a via Ferrarecce.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che una Peugeot proveniente da via Renella si sia scontrata con una Fiat Punto che scendeva dal cavalcavia. L’urto è stato talmente forte che la prima auto è andata a sbattere su una Panda parcheggiata in seconda fila, danneggiandola.

Sul posto sono giunti in pochi minuti gli agenti della polizia municipale che hanno dovuto chiudere la strada per alcuni minuti, nell’attesa dello sgombero dei mezzi.