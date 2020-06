CASERTA. Chiusura al traffico dal 10 al 12 giugno per lavori sulle reti idrica e fognaria. ECCO QUALI SONO LE ZONE COINVOLTE

Come da ordinanze n. 106 e 108 del Comune

CASERTA – Chiusura al traffico dal 10 al 12 giugno prossimi, dalle ore 9 alle 16, per via Fratelli Bandiera in prossimità del civico n.72, nella frazione Briano. Lo prevede l’ordinanza dirigenziale n.106 per consentire a E-Distribuzione lavori di scavo per effettuare un allacciamento alla rete elettrica di un edificio.

Dall’11 al 12 giugno è prevista invece la chiusura al traffico di Via S. Carlo da piazza Andolfato a via Ferrara e da via Galilei a via Colombo, a causa di lavori urgenti di ripristino della rete fognaria e della sede stradale lo prevede l’ordinanza dirigenziale n.108.