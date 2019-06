CASERTA città inesistente: la Golden Tulip Volalto potrebbe emigrare a Napoli

CASERTA – Com’era largamente prevedibile, il presidente della Volalto 2.0 Nicola Turco sta trovando serie difficoltà nel creare nel complicatissime condizioni economico-organizzative per sostenere il campionato di A1.

E d’altronde Caserta è una città ridotta ai minimi termini, in crisi irreversibile, dove tutte le realtà sportive, a partire da quelle storiche della Casertana e della Juvecaserta stentano, galleggiando in dimensioni che non appartengono (parliamo soprattutto del basket) alla loro storia ricca di successi e di onore.

Le difficoltà, la solitudine che avverte Nicola Turco a fronte del grande risultato raggiunto per quella che sarà l’unica squadra del Sud della massima serie mondiale della pallavolo, erano sicuramente prevedibili.

Turco ha effettivamente la possibilità di portare la squadra a Napoli. Una serie A1 di Volley femminile troverebbe, nel capoluogo partenopeo, che emblematicamente ospiterebbe l’esclusiva rappresentate del Sud, supporti e sostegni che a Caserta non trova.

L’articolo uscito sul sito Casertaprimapagina che, com’è noto, è di proprietà dello stesso presidente della Volalto, unitamente a Teleprima e a Notix, concretizza quella che ad oggi è più di una indiscrezione: