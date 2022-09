CASERTA Cittadella dello sport nel “buco” della 167 e stadio di baseball: via libera ai finanziamenti Pnrr

Ammessi a finanziamento i due progetti dell’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Marzo: “Si tratta di un risultato di grande importanza per la nostra città, per il recupero di aree urbane strategiche, puntando sugli impianti sportivi al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale”.

CASERTA Sono stati pubblicati, sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, i decreti di ammissione a finanziamento all’esito dell’avviso pubblico per la selezione di proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l’adeguamento di impianti sportivi, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra i progetti ammessi a finanziamento vi sono anche i due presentati dal Comune di Caserta: il primo relativo alla costruzione di un impianto sportivo polivalente outdoor nella località Centurano-Falciano, più precisamente nel terreno ex 167 (P.co degli Aranci), per un importo complessivo pari a 2 milioni di Euro; il secondo, invece, relativo alla riqualificazione, adeguamento e rigenerazione dell’impianto sportivo polivalente di San Clemente, per un importo pari a 500.000 Euro.

Soddisfatto l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo che dichiara: “Si tratta di un risultato di grande importanza per la nostra città, frutto di un intenso lavoro di progettazione ad ampio respiro messo in campo in questi mesi per il recupero di aree urbane strategiche, puntando sugli impianti sportivi al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale”. Esulta anche l’assessore con deleghe allo Sport e al Pnrr, Gerardina Martino: “Siamo davvero entusiasti di aver ottenuto l’ammissione a questi due finanziamenti che vanno ad incrementare la dotazione impiantistica sportiva e a riqualificare quella esistente. Un risultato fondamentale per la creazione di nuovi spazi dedicati per rispondere alle esigenze delle diverse discipline sportive. Lo sport è una delle pratiche più flessibili e resilienti di un ambiente urbano, perché rappresenta una dimensione di investimento importante per creare nuove forme di convivenza, di educazione sociale e di creazione di valore nella città”.

Cosa prevedono i due progetti ammessi a finanziamento? “Nel terreno ex 167 (P.co degli Aranci) – spiega l’assessore Massimiliano Marzo – realizzeremo un impianto usufruibile sia per la pratica e l’insegnamento dell’atletica e di altri sport di base, sia per attività agonistiche. Tale impianto prevede la presenza di una pista di atletica leggera regolamentare, oltre che di un campo di calcetto, un campo da tennis e due campi di volley”. “A San Clemente, invece, interverremo con un’importante opera di riqualificazione, adeguamento e rigenerazione dello Stadio comunale di baseball, softball e tiro con l’arco – conclude Marzo – dove molte generazioni di giovani vi si sono allenate e con loro gli amici, le ragazze, i sostenitori, le famiglie ed i tifosi casertani”.