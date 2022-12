“Caserta City Run”: ECCO le strade chiuse per la corsa di domenica

Partenza fissata alle ore 9.00 da Corso Trieste

CASERTA – In occasione della prima gara podistica Caserta City Run, in programma domenica 11 dicembre, organizzata dalla locale Asd Podistica Caserta, con partenza alle ore 9 da corso Trieste, saranno chiuse al traffico: Corso Trieste, Via Unità Italiana, Via Medaglie d’Oro, Via dei Bersaglieri, Via Borsellino, Via Falcone, Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, Via Laviano, Via Ruggiero, Viale Medaglie d’Oro, Viale Beneduce, Via delle Ville (Geometra), Via Ruggiero, Via Tescione, Via Montelungo, Via Molini Militari, Via San Pietro, Corso Giannone, Via Gasparri.

“Invitiamo tutti i cittadini casertani a scendere in strada e incitare gli atleti che arriveranno a Caserta da ogni parte della Campania e anche da altre regioni”

– si legge in una nota della società organizzatrice – “L’invito è poi quello di non utilizzare l’auto della fascia oraria 9-11.30 in modo da rendere l’evento un motivo di orgoglio della nostra città ed un evento di festa e di sport. Siamo certi che la città risponderà in modo egregio partendo dal suo primo cittadino, il sindaco Carlo Marino che parteciperà all’evento come atleta”.