CASERTA. Come in un horror: 38enne scavalca il cancello di casa sua e rimane infilzato

CASERTA – Non si conosce il motivo che ha indotto D.L.D., 38 anni, a scavalcare pericolosamente il cancello della casa in cui abita a Falciano di Caserta, nota frazione della città capoluogo.

Un’azione molto pericolosa costata cara al 38enne, rimasto letteralmente infilzato in una gamba dalle strutture appuntite del cancello. Sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta e personale del 118

Ora l’uomo si trova ricoverato nell’ospedale civile del capoluogo.