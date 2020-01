CASERTA. Comunicazione di servizio al cittadino: l’ufficio postale CHIUDE per lavori. Ecco fino a quando

CASERTA – “Gentile Sindaco, desidero comunicarle che, per necessari interventi strutturali, l’ufficio postale di San Leucio, sito in piazza della Seta, 5, resterà chiuso al pubblico dal 30 gennaio al 5 febbraio prossimo…”. Così comincia la missiva inviata da Poste Italiane al primo cittadino di Caserta che annuncia la chiusura della filiale dell’ufficio postale di San Leucio.

Durante il periodo di chiusura gli utenti potranno recarsi negli uffici limitrofi e in particolare a Casagiove in via Sibilio, a Puccianiello in via Fabricat e a Caserta centro in via Del Redentore.

Gli uffici di San Leucio, salvo imprevisti, aprirà di nuovo i battenti giovedì 6 febbraio.